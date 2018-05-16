Маршрутка в Мостовском районе при обгоне сбила скутериста

16 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Мостовском районе маршрутка при обгоне сбила скутериста, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла днем 15 мая на 31-м километре автодороги Гродно-Ружаны-Ивацевичи. Водитель микроавтобуса 1974 года рождения решил обогнать на обозначенном перекрестке скутер "Хорс".
Водитель скутера в это время поворачивал налево к деревне Каменчаны. Столкновения избежать не удалось. 67-летний скутерист получил переломы ребер, многочисленные ссадины головы, левого колена и локтя.-0-
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