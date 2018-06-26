26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Машиниста тепловоза насмерть зажало локомотивом в Витебске, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

В правоохранительные органы утром 25 июня поступило сообщение о том, что в локомотивном депо одного из предприятий города умер 48-летний машинист тепловоза. "Предварительно установлено, что около 10.00 мужчина находился на задней площадке тепловоза, который выезжал из депо задним ходом. Во время движения машиниста зажало между бетонной перегородкой здания депо и кабиной движущегося локомотива. От полученных телесных повреждений житель Витебска скончался на месте происшествия", - рассказала Светлана Сахарова.

Витебский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по данному факту. Совместно с представителем инспекции охраны труда осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-