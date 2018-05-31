Машину с незаконными мигрантами задержали на трассе М1 в Смолевичском районе

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пограничники задержали машину с незаконными мигрантами на трассе М1 в Смолевичском районе, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Белорусские пограничники совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Псковской области в результате успешного проведения международной операции пресекли деятельность преступной группы, которая занималась незаконной транзитной миграцией. "В Смолевичском районе 29 мая на стоянке для отдыха на трассе Москва-Брест сотрудники Отдельной службы активных мероприятий задержали автомобиль Toyota Camry. В иномарке перевозились четыре мигранта: двое из Афганистана и двое из Индии. Вез иностранцев гражданин России", - проинформировали в Госпогранкомитете.

Члены международной преступной группы намеревались вывезти мигрантов из Беларуси в Литву. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.371-1 УК (организация незаконной миграции). Граждане Афганистана оформлены как нарушители госграницы и правил пребывания, подвергнуты административному взысканию в виде предупреждения с депортацией и запретом въезда на 5 лет. В отношении граждан Индии начат административный процесс за нарушение правил пребывания. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению других участников преступной группы.-0-