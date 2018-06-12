Масляные пятна обнаружены на Западной Двине в Полоцке

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масляные пятна обнаружены на поверхности Западной Двины в Полоцке в районе ул.Замковой, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
В месте предположительного источника загрязнения находится сточный коллектор ливневой канализации. Работники МЧС установили заградительные боны и обработали поверхность сорбентом. Мора рыбы не отмечается.
Новополоцкой горрайинспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды взяты пробы воды, организовано наблюдение за водной акваторией.
Сообщение об обнаружении масляных пятен на Западной Двине (150 м вдоль берега) поступило 11 июня в 18.00.-0-
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