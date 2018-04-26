26 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мать и сын погибли на пожаре в Зельвенском районе, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Ранним утром 25 апреля поступило сообщение о пожаре в кирпичном жилом доме в деревне Иванковичи. Местный житель обратил внимание на дым, который шел из открытого окна. Дверь открыть не решился, чтобы не усугубить пожар из-за притока кислорода, и поспешил к знакомому, чтобы вызвать пожарных.

"Прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили плотное задымление внутри частного одноэтажного кирпичного дома. Хозяйка 1930 года рождения проживала вместе с 59-летним сыном. Мужчина ухаживал за ней, поскольку у женщины были проблемы со здоровьем", - рассказали в МЧС. В одной из комнат без признаков жизни на полу был обнаружен мужчина, в соседнем помещении на кровати - его мать. В спальне сына пожаром был поврежден пол, кровать и постельные принадлежности.

Причина пожара устанавливается. Основная рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении сына хозяйки.-0-