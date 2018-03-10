МЧС сообщает о травмировании в Гомеле пятерых людей упавшим пластом снега

По сообщению в Twitter-аккаунте МЧС Беларуси, в Гомеле, на улице Косарева, произошло падение пласта снега с кровли крытого катка.

По имеющейся информации, в больницу доставлены пятеро пострадавших - трое взрослых и двое детей в возрасте 7 и 11 лет. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям остаются на месте и продолжают выполнять комплекс необходимых мероприятий.

Одной из возможных причин случившегося является разрыв тросов, не выдержавших нагрузки под тяжестью снега. В результате брезентовый тент обвалился, травмировав несколько человек.

Ледовый каток по ул. Головацкого в Гомеле закрыт для проверки безопасности "10 марта при обсуждении текущей ситуации по инициативе УВД коллегиально принято решение приостановить работу крытого катка на пересечении ул. Советская и Головацкого для проведения необходимых проверочных мероприятий," - проинформировал Виталий Пристромов.

В Гомеле завершены спасательные работы на катке, с кровли которого упал снег Сообщение о том, что в Гомеле на пересечении проспекта Речицкого и улицы Косарева произошло обрушение кровли ледового катка поступило по прямой линии 103 от дежурного 10 марта в 18.37.

Четверо пострадавших в результате падения снега с кровли катка в Гомеле отпущены из медучреждений Всем поступившим в медучреждения пострадавшим в результате падения снега с кровли крытого катка своевременно и в полном объеме была оказана вся необходимая медицинская помощь. После осмотра четверо из них, в том числе и дети, отпущены из медучреждений.

Фото МЧС