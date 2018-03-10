МЧС сообщает о травмировании в Гомеле пятерых людей упавшим пластом снега

По сообщению в Twitter-аккаунте МЧС Беларуси, в Гомеле, на улице Косарева, произошло падение пласта снега с кровли крытого катка.
По имеющейся информации, в больницу доставлены пятеро пострадавших - трое взрослых и двое детей в возрасте 7 и 11 лет. Жизни пострадавших ничего не угрожает.
Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям остаются на месте и продолжают выполнять комплекс необходимых мероприятий.
Одной из возможных причин случившегося является разрыв тросов, не выдержавших нагрузки под тяжестью снега. В результате брезентовый тент обвалился, травмировав несколько человек.
Фото МЧС
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