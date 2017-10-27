Мебельный цех горел ночью в Гродно

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно спасатели ликвидировали пожар в мебельном цехе, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о сильном задымлении в здании на улице Веселой в Гродно спасатели получили сегодня в 00.00. "Когда на место прибыли подразделения МЧС, открытым пламенем горел цех по производству мебели. Внутри никого не было, - рассказали в министерстве. - Пожар был ликвидирован в 01.01. Огнем уничтожена кровля на площади 1,2 тыс. кв.м, а также имущество внутри. Пострадавших нет".

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии - поджог и короткое замыкание электропроводки.-0-

Фото МЧС РБ