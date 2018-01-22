Меры профилактики предприняты в Минске из-за выявления бешенства у умершей собаки кане-корсо

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалистами санитарно-эпидемиологической службы совместно с ветеринарной службой, администрациями районов Минска, организациями здравоохранения, жилищно-коммунальной службой, управлениями внутренних дел организовано проведение всех необходимых профилактических и противоэпидемических мероприятий в связи с выявлением бешенства у умершей собаки породы кане-корсо. Такая информация размещена на сайте санитарно-эпидемиологической службы столицы, сообщает БЕЛТА.

По результатам проведенного расследования установлено, что до 6 января этого года собака проживала в минской семье по ул. Минина. Вечером того же дня животное было приобретено гражданином, проживающим по ул. Ольшевского. Он пояснил, что уже 7 января собака была передана жительнице агрогородка Чуриловичи. Также сообщается, что в период с 7 по 11 января кане-корсо мог находиться в районе столичных ул. Серова и Гурского. 11 января собаку нашли в Октябрьском районе Минска в границах ул. Кижеватова, пер. Корженевского. Животное взяли на передержку, однако 17 января у него появились признаки заболевания. Собака была доставлена в ветеринарную станцию, где впоследствии пала.

"Учитывая опасность заболевания бешенством, санитарно-эпидемиологическая служба Минска убедительно просит граждан, имеющих собак, провести вакцинацию непривитых животных, строго соблюдать правила содержания собак и кошек", - говорится в сообщении санэпидслужбы.

В случае имевшегося контакта с павшей собакой хозяевам животных целесообразно показать своего питомца ветеринарному врачу, а также лично обратиться в поликлинику для решения вопроса об иммунизации против бешенства. При изменении в поведении животных также необходимо срочно обращаться к ветеринарным врачам.

В санэпидслужбе напомнили, что в целях профилактики бешенства необходимо не подходить и не гладить бесхозных, безнадзорных животных. При обнаружении животных с необычным или без причины агрессивным поведением сообщить в ветеринарную службу. В случае получения травм, нанесенных животным, ослюнений кожи или слизистых требуется немедленно обратиться в учреждение здравоохранения.

Минская городская ветеринарная станция с 23 января в Октябрьском, Фрунзенском и Московском районах Минска вводит карантин для животных.-0-