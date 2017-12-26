Микроавтобус насмерть сбил пешехода в Молодечно

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Микроавтобус сбил насмерть пешехода в Молодечно, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Авария произошла 24 декабря около 18.00. "36-летний водитель за рулем микроавтобуса "Фольксваген Транспортер" ехал по ул.Великий Гостинец в сторону Минска и сбил переходившего проезжую часть по нерегулируемому переходу 52-летнего местного жителя. Пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств), проинформировали в ГАИ.-0-
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