Микроавтобус с тайниками задержали на белорусско-польской границе

19 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Микроавтобус с полными тайниками товара был задержан на белорусско-польской границе, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Микроавтобус "Фольксваген" следовал в Беларусь через пункт пропуска "Брузги" по зеленому коридору. При проведении таможенного контроля автомобиль направили на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса.

"По результатам сканирования и последующего досмотра установлено, что транспортное средство буквально "нашпиговано" товаром, сокрытым в тайниках. Из различных конструктивных полостей "Фольксвагена" извлечено более 100 пар обуви, 200 штук чулочных изделий, ноутбук, который находился под днищем автомобиля", - рассказали в Гродненской региональной таможне.

По факту незаконного перемещения товара таможней начат административный процесс. Нарушителю может грозить конфискация транспортного средства. Товар, а также микроавтобус изъяты до решения суда.-0-