28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Микроавтобус врезался в грузовик на МКАД, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня около 13.30 на 38-м км кольцевой. "Грузовой автомобиль ГАЗ остановился и выставил аварийный знак. В грузовик въехал микроавтобус "Мерседес". Водитель микроавтобуса был госпитализирован. ГАИ и следственно-оперативная группа с сотрудниками управления Госкомитета судебных экспертиз по Минску проводят осмотр места происшествия", - проинформировали в ГАИ.-0-