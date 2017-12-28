28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Микроавтобус врезался в грузовик на МКАД, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла сегодня около 13.30 на 38-м км кольцевой. "Грузовой автомобиль ГАЗ остановился и выставил аварийный знак. В грузовик въехал микроавтобус "Мерседес". Водитель микроавтобуса был госпитализирован. ГАИ и следственно-оперативная группа с сотрудниками управления Госкомитета судебных экспертиз по Минску проводят осмотр места происшествия", - проинформировали в ГАИ.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3553 BYN
|2.355 BYN
|2.36 BYN
|USD
|1.9727 BYN
|1.975 BYN
|1.985 BYN
|RUB
|3.4279 BYN
|3.4 BYN
|3.42 BYN