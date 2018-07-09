Микроавтобус врезался в машину дорожников в Слуцком районе, один человек погиб

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слуцкий районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса и автомобиля дорожных рабочих ("газель"), сообщила в своем аккаунте в "Фейсбуке" официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Как сообщают региональные СМИ, водитель микроавтобуса погиб на месте, один из рабочих госпитализирован.
Следственно-оперативной группой проводится осмотр места происшествия, фиксируется следственная картина.-0-
Фото УСК по Минской области
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