Милиция и ОСВОД ищут пропавшего на Березине рыбака

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На реке Березине пропал рыбак. Его поисками занимаются сотрудники Березинского РОВД и водолазная группа ОСВОД, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Пропал 26-летний Андрей Зиневич. 20 октября он рыбачил и отдыхал с компанией на берегу Березины у деревни Бережки. Ночью один из приятелей услышал всплеск воды и крик. "Когда поняли, что Андрей в палатке отсутствует, попытались искать сами. После безуспешного поиска друзья обратились в РОВД. Поисковые мероприятия результата не дали, в связи с чем и была вызвана водолазная группа Борисовского ОСВОД", - рассказали в УВД.

Поиски молодого человека продолжаются. В УВД напоминают о необходимости соблюдать максимальную осторожность при рыбной ловле.-0-