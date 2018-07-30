30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция ликвидировала подпольный бордель под Минском, сообщили БЕЛТА в МВД.

В ночь на 28 июля в поселке Боровляны Минского района сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД пресекли деятельность подпольного борделя. Операция по его ликвидации проходила при поддержке спецотряда быстрого реагирования МВД. "Мы установили, что с 2016 по 2018 год двое неработающих минчан снимали коттедж для проведения за вознаграждение закрытых секс-вечеринок. Клиентов искали среди знакомых, через объявления в интернете, соцсетях и мессенджерах. Стоимость входа для мужчин составляла от Br200 до Br370, для пары - Br120. Представительницы слабого пола участвовали в мероприятии бесплатно. В последующем постоянным членам клуба предоставлялись скидки. Деньги посетители переводили на карточку, мобильный телефон или передавали лично организаторам", - рассказал замначальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Дмитрий Цаюн.

Помимо случайных участников, по информации МВД, на вечеринках присутствовали проститутки, ведущие тематических конкурсов, бармены и другие представители обслуживающего персонала, услуги которых входили в стоимость посещения. Также в оплату включался алкоголь, еда, пользование сауной и бассейном. На момент спецоперации в коттедже находились 34 мужчины и 18 девушек, среди которых были супружеские пары и студенты. Возраст участников варьировался от 20 до 45 лет.

В отношении двух организаторов Минским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.171 УК (организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией). Сейчас проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемых.-0-