Милиция на рынке "Ждановичи" и стройках Минска за сутки задержала 7 нелегальных мигрантов

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция на рынке "Ждановичи" и стройках Минска обнаружила и задержала 7 нелегальных мигрантов, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудники подразделений по гражданству и миграции ГУВД 14 марта провели рейды на территории ТД "Ждановичи" и на строительных объектах в Минске.
"Правоохранители проверяли законность присутствия в Беларуси иностранцев и лиц без гражданства. Были выявлены и задержаны семь человек, которые нарушили законодательство о правовом положении иностранных граждан. Они были привлечены к установленной законом ответственности", - проинформировали в ГУВД.-0-
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