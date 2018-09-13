13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция нашла подростков, повредивших 18 машин на парковке в Жодино, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Два подростка повредили 18 машин на парковке в Жодино Автомобили на парковке по ул.Богуслав Поле оставляют в основном работники БелАЗа. Именно они начали один за другим обращаться в милицию по поводу повреждения лакокрасочного покрытия своих машин.

Установить виновных помог местный житель. Мужчина видел в СМИ информацию о повреждении автомобилей и фото подозреваемых. "На одной из улиц города он увидел похожих подростков и сразу же набрал по мобильному телефону "102". Оперативному дежурному Жодинского ГОВД мужчина назвал улицу, по которой они шли. Прибывшие на место патрульные задержали ребят и доставили их для разбирательства в ГОВД, туда же вызвали и их родителей", - рассказали в УВД.

Обоим хулиганам по 13 лет, они живут в одном из поселков Смолевичского района и учатся в местной школе. В Жодино приезжают иногда на электричке - в поисках развлечений. Сначала подростки пытались юлить, утверждая, что не имеют никакого отношения к инциденту с машинами. Но когда им и их родителям показали видео с различных камер наблюдения, ребята во всем сознались. По их словам, в тот день они приезжали в Жодино на городской пляж. Когда пришли на вокзал, чтобы вернуться на электричке домой, оказалось, что до ближайшего поезда еще два часа. "Чтобы чем-то себя занять, подростки отправились в сторону ближайшей автостоянки. Куском проволоки, найденной по дороге, они стали царапать машины. О последствиях, как это часто бывает в таких случаях, подростки даже и не задумывались. Их мотивы предстоит выяснить следователям в ходе расследования уголовного дела", - добавили в УВД.

Машины на парковке по ул.Богуслав Поле были повреждены в августе. Свои авто здесь оставляют в основном работники БелАЗа. Именно они начали один за другим обращаться в милицию по поводу повреждения лакокрасочного покрытия. Жодинcкий ГОСК возбудил уголовное дело по ч.2 ст.339 УК Беларуси (злостное хулиганство).-0-

Фото УВД Миноблисполкома