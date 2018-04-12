12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция разыскивает похитителей 98 столбов с трассы Минск-Гродно, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

В УВД назвали период времени, когда было совершено преступление - с шести вечера 6 апреля до восьми утра 9 апреля. "Путем свободного доступа на 84-м километре автодороги Минск–Гродно вблизи деревни Мазурка Воложинского района неустановленные лица похитили 98 столбов из металлопрофиля. Каждый столб длиной по 2,5 м, сечением 4 на 6 см, серого цвета. Столбы устанавливались для монтажа ограждения вдоль лесополосы на этом участке автодороги. Злоумышленники совершили кражу, переламывая у основания верхнюю часть столбов. Причиненный материальный ущерб дорожно-строительному управлению оценивается в сумму, превышающую Br2,7 тыс.", - рассказали в УВД.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители разыскивают причастных к преступлению. Сотрудники уголовного розыска Воложинского РОВД просят возможных очевидцев хищения, а также проезжавших по этому оживленному участку дороги водителей с видеорегистратарами обращаться к ним. Контактные телефоны: 8-01772-5-53-02, 8-01772-5-40-21, 8-029-685-53-02, 8-029-507-66-98, 8-029-530-56-25. "Конфиденциальность и вознаграждение за значимую информацию гарантируются", - отметили в УВД Миноблисполкома.-0-