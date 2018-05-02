Милиция разыскивает пропавшую в Минске 16-летнюю девушку

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская милиция разыскивает без вести пропавшую несовершеннолетнюю Ольгу Шидловскую. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома.
Девушка родилась в Столине Брестской области, но проживала в Минске по ул. Маяковского. Она 28 апреля ушла из дома, и ее местонахождение до сих пор не известно.
"Приметы: на вид 16 лет, рост 165-168 см, худощавого телосложения, волос русый прямой до пояса. Была одета в болоневую куртку темно-зеленого цвета, черные штаны, белый гольф, бело-розовые кроссовки. На безымянном пальце правой руки - татуировка в виде маленького сердца", - рассказали в ГУВД.
Тех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей девушки, просят сообщить по телефонам (017) 367-62-02, 8-029-558-35-55, 102.-0-
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