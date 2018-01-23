23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция составила фоторобот подозреваемого в нападениях на женщин в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники уголовного розыска работают над установлением личности подозреваемого в двух нападениях на женщин в микрорайоне Серебрянка на ул.Якубова. В результате опроса очевидцев составлен фоторобот предполагаемого преступника.

Подозреваемому мужчине на вид 18-25 лет, у него европейский тип лица, худощавое телосложение и прищуренные глаза, рост 170-175 см. Он был одет в матерчатую куртку (предположительно болоньевую) длиной до верхней части бедра. Куртка комбинированного цвета - верх и капюшон синие либо темно-синие, низ - темно-серого либо черного цвета, темный объемный длинный вязанный шарф, темные джинсы, темная обувь спортивного типа со светлой подошвой.

В первом случае имел при себе кухонный нож с рукоятью голубого цвета, во втором - складной нож с пластиковой рукоятью темного цвета.

Милиция просит в случае, если вы узнали мужчину на фото или видео, или пострадали от его действий, обращаться в Ленинское РУВД Минска либо по телефонам: 8 (029) 169-46-19; 8 (029) 669-49-32, 102.

В случае предоставления значимой информации гарантируется вознаграждение.-0-