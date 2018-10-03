Милиция в Оршанском районе изъяла у водителя 2 тыс. бутылок контрафактной водки

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На трассе в Оршанском районе милиционеры изъяли у водителя "Мерседеса" 2 тыс. бутылок контрафактной водки. Об этом БЕЛТА сообщила старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Вероника Посметьева.

Сотрудники УВД Витебского облисполкома и Оршанского РОВД 28 сентября на автодороге Брест - Минск - граница РФ у д.Высокое Оршанского района задержали "Мерседес-Бенц". За рулем был житель Брестской области. "Он ввез из России 980 бутылок фальсифицированной водки "Гжелка" и больше 1 тыс. бутылок водки Finskaya без акцизных марок. Вся контрафактная продукция изъята милицией, проводятся дальнейшие проверочные мероприятия", - сказала Вероника Посметьева.

Сотрудниками органов внутренних дел Беларуси особое внимание уделяется отработке дорог в приграничных регионах с Россией для борьбы с каналами поступления фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции. За восемь месяцев текущего года из незаконного оборота изъято более 15 тыс. л фальсифицированного алкоголя и почти 70,5 тыс. л спирта. Контрабанда преимущественно ввозилась с территории России.-0-