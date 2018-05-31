31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция выявила 55 преступлений во время посевной кампании, сообщили БЕЛТА в Министерстве внутренних дел.

"В период посевной кампании сотрудники органов внутренних дел выявили 55 преступлений, имеющих отношение к подготовке и проведению полевых работ. К примеру, 16 из них касаются разукомплектования техники и краж запасных частей для сельхозмашин, еще три - это злоупотребления властью и служебными полномочиями при заключении договоров о передаче сельхозтехники", - сказал заместитель начальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Валерий Балабуев.

Так, по материалам Ушачского РОВД возбуждено уголовное дело в отношении директора местного сельхозпредприятия, который поручил бухгалтеру составить документы о продаже физическому лицу списанных узлов и комплектующих комбайна "Лида-1300" на общую сумму Br8 тыс. Фактически же был продан полноценный комбайн гораздо большей стоимости. Нанесенный хозяйству ущерб превышает Br16 тыс.

По материалам Жлобинского РОВД следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении директора одной из сельхозорганизаций района, который заключил с индивидуальным предпринимателем договор на закупку запасных частей к агротехнике по завышенным ценам. Ущерб, который причинен действиями руководителя, оценивается в Br33,2 тыс.

Сотрудники Витебского РОВД выявили факт служебной халатности в местном хозяйстве, директор которого допустил недостачу 6 единиц техники. В результате организации причинен ущерб в Br143,5 тыс. В отношении руководителя прокуратурой Витебского района возбуждено уголовное дело. За разукомплектование 16 сельскохозяйственных машин, что повлекло ущерб в Br27,6 тыс., прокуратура Браславского района по материалам местного РОВД возбудила уголовное дело в отношении директора одного из ОАО района.

"Кроме того, в ходе профилактики и пресечения хищений товарно-материальных ценностей сельхозпредприятий также составлено более 450 административных протоколов по ст.10.5 КоАП (мелкое хищение) и 40 административных протоколов по ст.12.30 КоАП (незаконное обращение топлива), - проинформировал Валерий Балабуев. - Правоохранители провели более 1,4 тыс. проверок технического состояния транспортных средств сельхозпредприятий перед выпуском на линию или после возвращения к месту хранения. За допуск к работе неисправных машин к административной ответственности по ст.18.24 КоАП привлечено более 300 должностных лиц".

В результате надзора за дорожным движением выявлен 41 факт управления транспортными средствами нетрезвыми водителями или механизаторами организаций АПК. Также зарегистрирован один случай нетрезвой езды повторно в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение. По данному факту возбуждено уголовное дело.

За нахождение в состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте составлено более 430 протоколов об административных правонарушениях, почти 200 из них - в отношении сторожей хозяйств.-0-