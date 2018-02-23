Милиционеры изъяли у брестчанина переделанный под нарезное оружие газовый пистолет

23 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции в Бресте изъяли у местного жителя переделанный газовый пистолет, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Вечером 18 января в торговом объекте по ул.Суворова в областном центре правоохранители обнаружили и изъяли у неработающего брестчанина 1978 года рождения газовый пистолет марки ROHM RG-800 калибра 8 мм, переделанный для стрельбы патронами калибра 6,35 мм. Согласно заключению эксперта, пистолет является нарезным огнестрельным оружием.

В отношении мужчины Брестский межрайонный отдел СК возбудил уголовное дело по ч.2 ст.295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишения свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.-0-