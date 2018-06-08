8 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Милиционеры изъяли у жителя Орши 11 кг насвая, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Вечером 7 июня сотрудники отделения уголовного розыска Оршанского ОВДТ в парке одного из спальных микрорайонов Орши задержали неработающего местного жителя 1985 года рождения. При себе у мужчины был упакованный для продажи насвай. Позже около 11 кг этого вещества милиционеры обнаружили и изъяли в гараже оршанца.
Как выяснилось, насвай мужчина приобрел в России, где время от времени промышлял случайными заработками. Незаконный товар он собирался реализовывать в Орше через случайных знакомых.
В отношении злоумышленника составлен протокол по статье 16.10 КОАП РБ.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3576 BYN
|2.352 BYN
|2.358 BYN
|USD
|1.9945 BYN
|1.997 BYN
|2.002 BYN
|RUB
|3.2242 BYN
|3.19 BYN
|3.205 BYN