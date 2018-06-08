8 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Милиционеры изъяли у жителя Орши 11 кг насвая, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Вечером 7 июня сотрудники отделения уголовного розыска Оршанского ОВДТ в парке одного из спальных микрорайонов Орши задержали неработающего местного жителя 1985 года рождения. При себе у мужчины был упакованный для продажи насвай. Позже около 11 кг этого вещества милиционеры обнаружили и изъяли в гараже оршанца.

Как выяснилось, насвай мужчина приобрел в России, где время от времени промышлял случайными заработками. Незаконный товар он собирался реализовывать в Орше через случайных знакомых.

В отношении злоумышленника составлен протокол по статье 16.10 КОАП РБ.-0-