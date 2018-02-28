"Милкавита" отказалась от исковых требований к сотрудникам за недостачу продукции

28 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Судебное разбирательство по иску ОАО "Милкавита" к работникам предприятия о возмещении ущерба прекращено, сообщила корреспонденту БЕЛТА помощник председателя суда Советского района Гомеля Нина Здоровец.

Суд Советского района Гомеля постановил прекратить производство гражданского дела по иску ОАО "Милкавита" к 205 работникам о возмещении имущественного ущерба, причиненного при исполнении трудовых обязанностей. "В ходе судебного заседания представитель предприятия объявил об отказе от исковых требований", - сказала Нина Здоровец.

Как прокомментировала судебный процесс главный правовой инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов Екатерина Филипцова, заявленный отказ от исковых требований не противоречит действующему законодательству, не нарушает законных прав членов профсоюза, которые "доверили нам представлять свои интересы в данном процессе". "Следует отметить также, что предприятие в будущем больше не имеет возможности подать аналогичный иск на этих работников", - добавила она.

"Безусловно, ситуация, сложившаяся на предприятии весной прошлого года, неоднозначная, - прокомментировал исход дела главный инженер ОАО "Милкавита" Виталий Никулин. - Вместе с тем есть документы, на основании которых мы работаем: коллективный договор и устав. И в тех обстоятельствах как раз действовали строго в рамках действующего законодательства. В любом случае, людей без поддержки и помощи мы бы не оставили и решили бы вопрос в пользу своих работников с минимальными потерями".

Как сообщалось, в прошлом году в суд Советского района Гомеля поступил иск от руководства ОАО "Милкавита" с требованием удержать с работников цеха цельномолочной продукции №1 (всего 205 человек) значительную сумму недостачи. Во время инвентаризации здесь было установлено отсутствие обезжиренного молока, сырьевого молока в базисной жирности и сыворотки на сумму более Br140 тыс. По мнению руководства компании, причиной случившегося является недостаточный контроль над процессами перемещения в цехе сырья и готовой продукции. Согласно коллективному договору, все работники цеха являются материально-ответственными лицами, поэтому сумма недостачи должна была быть поделена поровну между работниками. Возмещать ущерб сотрудники отказались, и предприятие обратилось в суд.-0-