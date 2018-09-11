Минчанин 4 года переделывал деньги Сербии и Зимбабве в евро

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин четыре года переделывал деньги Сербии и Зимбабве в евро, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Расследование уголовного дела о фальшивомонетничестве завершено Центральным (г.Минска) отделом Следственного комитета. В ходе проверочных мероприятий сотрудниками милиции получена информация, что минчанин сбывает поддельные деньги. "На протяжении четырех лет мужчина неоднократно сбывал гражданам фальшивые денежные купюры. При помощи компьютерной техники из денежных билетов Сербии и Зимбабве изготавливались евро. Поддельными деньгами обвиняемый расплачивался при покупке фруктов, парфюмерии и других товаров", - рассказали в СК.

Следователями было возбуждено уголовное дело, установлено 16 эпизодов противоправной деятельности обвиняемого. Всего у мужчины обнаружено и изъято 330 купюр различных валют, представленных в основном российскими рублями и евро. При этом две купюры номиналом по 1000 долларов Зимбабве не имели признаков подделки.

По информации СК, изъятые правоохранителями купюры были направлены на исследование в Государственный комитет судебных экспертиз. В денежных билетах исследовалась технологическая, полиграфическая и физико-химическая защита. "В результате было установлено совпадение образцов с денежными билетами Республики Сербия и Республики Зимбабве. Также модификации подвергались российские рубли образца 1992 года - на них менялся год выпуска", - отметили в Следственном комитете.

Действия обвиняемого следствием квалифицированы по ст.14, ч.3, ст.209 (покушение на мошенничество в крупном размере), ст.13, ч.2 ст.221 (изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг) Уголовного кодекса Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он привлекался к уголовной ответственности.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.