9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин хранил на даче более 5 кг марихуаны. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Выйти на сбытчика удалось во время оперативно-разыскных мероприятий. Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Первомайского РУВД Минска совместно с оперативниками и бойцами ОМОН ГУВД Мингорисполкома задержали в Севастопольском парке 35-летнего неработающего минчанина, занимавшегося распространением наркотиков. При себе у него было четыре свертка наркотического вещества растительного происхождения общей массой 30 г. Также был задержан 34-летний покупатель, у которого изъяли наркотик массой 4,95 г.

Экспертиза, проведенная в Центральном аппарате ГКСЭ, показала, что вещество является марихуаной.

Стало известно, что задержанный - продавец среднего звена, поэтому оперативники начали поиски основного сбытчика. В последующем его также задержали по улице Севастопольской. В автомобиле 38-летнего неработающего минчанина обнаружили 60 г марихуаны, а в его дачном доме - более 5 кг наркотика.

В отношении продавцов и покупателя возбуждены уголовные дела по ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК. Продавцам предъявлено обвинение. Они заключены под стражу.-0-