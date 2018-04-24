Минчанин и его знакомая обвиняются в мошенничестве при сдаче крови

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанину и его знакомой предъявлено обвинение в мошенничестве с компенсациями за сдачу крови, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Центральным (г. Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела по обвинению 41-летнего жителя столицы и его 35-летней знакомой по ч.3 ст.209 УК (мошенничество, группой лиц, в крупном размере). Минчанин с июня 2015 года по январь 2018-го обманным путем завладел более Br17 тыс.

Мужчина предоставлял в медицинскую организацию фиктивные справки о том, что является мастером общестроительных работ в фирме. "Согласно указанным в них сведениям, за два дня доход составлял от Br280 до Br600. В действительности же он нигде не работал. Однако в учреждении здравоохранения обвиняемому более 30 раз были выплачены компенсации в размере среднедневного заработка за двое суток отдыха, связанных с донорством крови. Кроме того, непосредственно за ее сдачу минчанин получал примерно по Br100", - рассказала Марина Дранькова.

По данным следствия, подложные документы изготавливала знакомая мужчины, которая ранее работала заместителем директора в фирме. "В 2014 году деятельность юрлица была прекращена в связи ликвидацией, однако у женщины осталась печать предприятия. Также она самостоятельно подписывала документы от имени бывшего руководителя и бухгалтера", - отметила Марина Дранькова.

Минчанин ранее привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, он заключен под стражу. Женщина ранее не судима, она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-

Фото УСК по г. Минску