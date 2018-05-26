26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин из-за экстремального селфи на ЛЭП попал в реанимацию, сообщили БЕЛТА в "Минскэнерго".
Случай произошел 25 мая. Молодой человек 22 лет поднялся на опору ЛЭП 110 кВ "Колядичи - ТЭЦ-4", возможно, для того, чтобы сделать фото. Получив обширные ожоги, он был доставлен в отделение реанимации.
"Высокое напряжение поражает даже на расстоянии. Все больше подростков в последнее время гибнут при увлечении экстремальными селфи", - отметили на предприятии.
Специалисты напоминают, что любое нарушение охранной зоны ЛЭП, а тем более подъем на опору, смертельно опасно.-0-
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