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Минчанин из-за экстремального селфи на ЛЭП попал в реанимацию

Происшествия 26.05.2018 | 09:05
Фото из архива
Фото из архива

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин из-за экстремального селфи на ЛЭП попал в реанимацию, сообщили БЕЛТА в "Минскэнерго".

Случай произошел 25 мая. Молодой человек 22 лет поднялся на опору ЛЭП 110 кВ "Колядичи - ТЭЦ-4", возможно, для того, чтобы сделать фото. Получив обширные ожоги, он был доставлен в отделение реанимации.

"Высокое напряжение поражает даже на расстоянии. Все больше подростков в последнее время гибнут при увлечении экстремальными селфи", - отметили на предприятии.

Специалисты напоминают, что любое нарушение охранной зоны ЛЭП, а тем более подъем на опору, смертельно опасно.-0-

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Теги
Минск, травматизм, фотография, электроэнергия
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