Минчанин из-за интимного фото стал жертвой вымогательства

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин стал жертвой вымогательства из-за отправленного в интернете интимного фото, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Минчанин в апреле на одном из сайтов познакомился с девушкой. "В переписке она попросила нового знакомого выслать интимное фото таким образом, чтобы также можно было рассмотреть лицо. Парень выполнил просьбу, а спустя некоторое время ему стали приходить сообщения с требованием о переводе на карт-счет $200 за нераспространение компрометирующих фотоснимков в интернете. Было установлено, что указанный счет принадлежит ранее не судимому 28-летнему гражданину", - рассказали в ГУВД.

Этот мужчина пояснил, что ранее в том же месяце в интернете тоже познакомился с девушкой, которой в переписке выслал фотоснимок интимного содержания. "Спустя некоторое время ему стали поступать сообщения с требованиями перевода денег на электронный кошелек. После перечисления части суммы мужчине предложили сотрудничать - переводить поступающие на его карт-счет деньги других обманутых граждан. Парень согласился и с 18 по 24 апреля занимался этим, некоторую сумму оставляя себе", - проинформировали в милиции.

Сейчас правоохранители располагают сведениями о 10 потерпевших от действий интернет-вымогателя, его личность устанавливается. В отношении 28-летнего держателя карт-счета Центральным (г.Минска) РОСК возбужден ряд уголовных дел по ч.2 ст.208 УК (вымогательство).-0-