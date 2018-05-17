17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин из-за обиды на бизнес-партнеров обокрал интим-магазин, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники уголовного розыска задержали 40-летнего жителя Заводского района Минска за кражу более Br7,5 тыс. Деньги из магазина мужчина украл, взломав дверь. По мнению злоумышленника, коллеги поступили неправомерно, исключив его из состава учредителей. И таким образом он решил вернуть вложенные в бизнес деньги. "Торговая точка принадлежала одному из соучредителей, соответственно, мужчина неоднократно был в этом магазине, поэтому ему не составило труда проникнуть в него и не привлечь внимания", - рассказали в милиции.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч.3 ст.205 УК (кража).-0-