Минчанин избил и ограбил студента

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин обвиняется в совершении разбойного нападения на студента, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Обстоятельства устанавливает столичный Московский районный отдел СК. 17-летний студент 30 октября около 23.00 возвращался в общежитие. "Когда он проходил через аллею на ул.Курчатова, к нему подошел неизвестный мужчина и стал угрожать газовым баллончиком. Он нанес парню множество ударов по различным частям тела. После этого стал требовать отдать деньги. Студент передал мужчине Br20", - рассказали в СК.

Сотрудниками милиции оперативно установили личность нападавшего. Им оказался 21-летний минчанин - каменщик на одном из столичных предприятий. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 207 УК (разбой). Он заключен под стражу. Ранее минчанин уже привлекался к уголовной ответственности.

Сейчас состояние здоровья потерпевшего оценивается как удовлетворительное. Он проходит амбулаторное лечение. Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся мероприятия, направленные на установление причастности обвиняемого к совершению иных преступлений.-0-