Минчанин изготавливал экстракционный опий в квартире

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Фрунзенского РУВД Минска задержан мужчина, который по месту жительства изготавливал экстракционный опий, сообщила БЕЛТА официальный представитель Фрунзенского РУВД столицы Наталья Оскирко.

Задержание 51-летнего минчанина произошло в канун Нового года. В квартире у мужчины были обнаружены и изъяты две полимерные бутылки с желтоватой жидкостью, два шприца, металлическая кастрюля с нагаром, полимерный пакет с семенами растительного происхождения темного цвета. По результатам химической экспертизы, проведенной экспертами центрального аппарата Госкомитета судебных экспертиз, установлено, что жидкость является особо опасным наркотическим средством - экстракционным опием (экстрактом маковой соломы).

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК Беларуси. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В квартире мужчина проживает один, он инвалид и находится на пенсии. Полтора года назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичное преступление.-0-