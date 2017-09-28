Минчанин незаконно спилил на дрова более 670 деревьев

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Минска обвиняется в незаконной порубке деревьев, причинившей ущерб в особо крупном размере, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

Столбцовским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Минска. Обвиняемый в прошлом году уже был осужден за совершение аналогичного преступления, однако должных выводов не сделал. В начале июня текущего года он вновь был задержан сотрудниками Столбцовского лесхоза на территории Акинчицкого лесничества, когда незаконно вырубал деревья.

Расследованием установлено, что мужчина на протяжении двух месяцев на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter приезжал в лесной массив в Столбцовский район и, не имея разрешительных документов и лесорубочного билета, спиливал в день по 10-12 деревьев. На месте резал их бензопилой, после чего отвозил в различные населенные пункты Минского района и продавал дачникам. После распиловки ветки от деревьев он аккуратно складывал, чтобы место незаконной порубки было незаметным.

Во время проверки показаний мужчина добровольно указал все места, где с апреля до момента задержания занимался незаконной рубкой. За этот период он совершил не менее 100 рейсов на территорию Столбцовского и Негорельского лесхозов, где спилил 675 деревьев на дрова: берез, елей, сосен и других пород. Причиненный материальный ущерб составил свыше Br25,7 тыс.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст.277 Уголовного кодекса Республики Беларусь (незаконная порубка деревьев в лесах первой группы, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере). Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Автомобиль и другие изъятые предметы признаны вещественными доказательствами.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-