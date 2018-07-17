17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин обвиняется в незаконной ловле рыбы в Чижовском водохранилище, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Ленинским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела по ч.2 ст.281 УК (незаконная добыча рыбы в запретные время и сроки, запрещенными орудиями и способами, повлекшая причинение ущерба в крупном размере). В совершении преступления обвиняется 48-летний минчанин. "Расследованием установлено, что он вечером 2 мая на Чижовском водохранилище вблизи ул.Малявки в Минске с использованием рыболовной сети длиной 50 м и забродного костюма добыл 24 особи леща. Тем самым мужчина причинил ущерб природной среде на общую сумму более Br5,4 тыс.", - проинформировала Марина Дранькова. Минчанин в момент совершения преступления был нетрезв, его задержали сотрудники отдела оперативного реагирования Госинспекции охраны растительного и животного мира.

По выводам следствия, мужчина своими действиями нарушил требования Правил ведения рыбного хозяйства и рыболовства, которыми определяется перечень орудий и способов лова, разрешенных в использовании для любительского рыболовства. Кроме того, лов всех видов рыбы в рыболовных угодьях Минской области был запрещен с 1 апреля по 30 мая.

Обвиняемый в 2015 году привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Свою вину он признал полностью. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-