Минчанин обворовывал съемные квартиры в Барановичах

7 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах мужчина снимал квартиры и обворовывал хозяев, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Сивицкая.

Ранее судимый 33-летний минчанин действовал по одной схеме: приезжал в Барановичи, снимал комнату без документов у пенсионеров, а затем обворовывал их. Правоохранители установили три аналогичных случая. У потерпевших были похищены деньги и компьютерная техника.

Установить квартирного вора помогла дактилоскопическая экспертиза. При осмотре места происшествия эксперты обнаружили и изъяли следы пальцев рук, которые могли быть оставлены квартирантом. В результате их проверки по базе данных личность злоумышленника была установлена.

Задержать квартирного вора удалось не сразу, поскольку мужчина после совершения краж уезжал в Россию. Похищенное имущество злоумышленник успел продать.

В отношении подозреваемого Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.205 (кража) УК.-0-