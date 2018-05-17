17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин по поддельным документам о сдаче крови получил более Br7,5 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Милиция задержала 37-летнего жителя Минска. "Он для получения денежной компенсации среднедневного заработка предоставлял подложные справки. Их ему изготавливал знакомый. В итоге мужчина завладел более Br7,5 тыс.", - рассказали в ГУВД.

По данному факту Центральным (Минска) РОСК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 УК (мошенничество).-0-