17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин по поддельным документам о сдаче крови получил более Br7,5 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Милиция задержала 37-летнего жителя Минска. "Он для получения денежной компенсации среднедневного заработка предоставлял подложные справки. Их ему изготавливал знакомый. В итоге мужчина завладел более Br7,5 тыс.", - рассказали в ГУВД.
По данному факту Центральным (Минска) РОСК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 УК (мошенничество).-0-
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