Минчанин подозревается в хищении у нанимателя более Br24 тыс.

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой минчанин задержан по подозрению в хищении более Br24 тыс. путем использования компьютерной техники, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники группы по расследованию преступлений в сфере высоких технологий криминальной милиции Фрунзенского РУВД Минска в ходе оперативно-разыскных мероприятий вышли на 19-летнего местного жителя. Установлено, что парень устроился на работу на должность дежурного по торговому залу в магазин бытовой химии. Когда кассир отлучался, молодой человек похищал деньги со счета частного торгово-унитарного предприятия, которому принадлежит магазин.

Поначалу суммы варьировались от Br20 до Br50, но постепенно выросли до более крупных. В итоге за три недели злоумышленнику удалось незаконно завладеть более Br24 тыс.

"Позже задержанный пояснил, что о схеме финансовых махинаций ему рассказал знакомый. На краденые деньги парень купил себе новый телефон, ноутбук, дарил дорогие подарки девушке. Когда та заподозрила неладное, он сослался на друга, живущего в Германии, который присылает ему деньги на карточку", - рассказала подробности официальный представитель Фрунзенского РУВД Наталья Оскирко.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 УК (хищение путем использования компьютерной техники), ему грозит наказание в виде лишения свободы до 7 лет. Известно, что ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался.-0-