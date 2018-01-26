26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин подозревается в серии краж на Восточном кладбище, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Как рассказали в милиции, в Первомайское РУВД Минска поступило несколько заявлений о краже изделий из цветных металлов с кладбища "Восточное" на пр. Независимости. "Сотрудники отдела уголовного розыска установили подозреваемого - это 36-летний ранее судимый минчанин, - проинформировали в ГУВД. - Злоумышленник попадал на кладбище через открытые калитки или перелезал через забор. Там он обращал внимание преимущественно на изделия из цветных металлов - брал бронзовых птиц, вазы и подсвечники около 15 раз. Как правило, такие предметы он сдавал в пункты приема цветных металлов и получал деньги".

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК (кража).-0-