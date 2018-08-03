3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин подозревается в убийстве жены, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления СК по Минску Марина Дранькова.

Тело женщины с множественными повреждениями обнаружили утром 25 июля вблизи улицы Есенина в Минске работники, которые косили траву. Об этом они сообщили в правоохранительные органы. Следственное управление УСК по Минску возбудило уголовное дело по п.6 ч.2 ст.139 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью). "Установлена причастность к убийству 54-летней женщины ее 58-летнего супруга. Подозреваемый был задержан сотрудниками органов внутренних дел и помещен в изолятор временного содержания, - рассказали в УСК. - Согласно полученным сведениям, днем 23 июля мужчина во время ссоры после совместного распития спиртного избил супругу, а также нанес ей удары ножом. От полученных травм она скончалась на месте".

Следователь с участием подозреваемого проверил показания на месте. По изъятым вещественным доказательствам назначены экспертные исследования. Мужчина находится под стражей, ранее не судим.-0-