Минчанин погиб от удара током при ремонте микроволновки

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин погиб от удара током во время ремонта микроволновки, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Обстоятельства гибели 30-летнего мужчины выясняют столичные следователи. "Установлено, что 12 марта около 14.30 мужчина в своей квартире в Минске стал ремонтировать микроволновую печь, не отключив от электрической сети. В ходе манипуляций после снятия корпуса с использованием отвертки он был травмирован током", - сказала Марина Дранькова. В это время в другой комнате находился его брат. Он вызвал скорую помощь. Однако спасти мужчину не удалось.

Проверку проводит Октябрьский (Минска) районный отдел СК. Следователи и столичные специалисты ГКСЭ провели осмотр места происшествия. Назначены необходимые экспертизы, опрошены родственники погибшего.

Специалисты обращают внимание, что при ремонте микроволновой печи нужно проявлять особую осторожность, так как ряд элементов находится под высоким напряжением. Перед тем как мыть электроприборы, их нужно отключать от сети.-0-