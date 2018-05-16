16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин похитил на предприятии более 2 т жидкого кислорода, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Правоохранители за кражу 2,18 т технического жидкого кислорода задержали 53-летнего минчанина. "Мужчина работал водителем на одном из столичных предприятий. Он сливал кислород из цистерн для продажи другому предприятию. Минчанин был задержан с поличным и признал свою вину. Общая стоимость похищенного составила около Br800", - проинформировали в ГУВД.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК (кража).-0-
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