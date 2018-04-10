Минчанин похитил с кладбищ предметы из бронзы и латуни на Br17 тыс.

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин похитил с кладбищ предметы из бронзы и латуни на сумму около Br17 тыс., сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Первомайским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о кражах со столичных кладбищ предметов из цветных металлов. "По данным следствия, 36-летний минчанин с сентября 2017-го по январь 2018 года на кладбищах "Восточное" и "Кальварийское" похищал изделия из бронзы и латуни. Среди них вазы, цветы, лампады, фигура птицы, статуэтка ангела и фрагменты скульптурных композиций: хоккейной клюшки, книги и распятия Христа. Всего он завладел имуществом на сумму около Br17,7 тыс. Ритуальные предметы сдавал в пункты приема металлолома", - рассказала Марина Дранькова.

Действовал мужчина преимущество в темное время суток, используя фонарик, монтировку и магнит. Вырученные деньги он тратил на спиртное. "Минчанина задержала милиция 24 января. Часть похищенного на сумму более Br2,5 тыс. была обнаружена у него дома и у скупщиков вторсырья. Некоторые из потерпевших узнали о кражах и увидели принадлежащие им вещи на фотоснимках в средствах массовой информации, в связи с чем и обратились в милицию. Несколько изъятых предметов остаются неопознанными. Материалы по ним выделены в отдельное производство", - проинформировала Марина Дранькова.

Минчанину предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 205 УК (кража, повторно, в крупном размере), он находится под стражей. Уголовное дело прокурором направлено в суд.-0-