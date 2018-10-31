Минчанин похитил у пенсионерки магнитофон и собирался вернуть его из-за неисправности

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская милиция задержала мужчину, который проник в квартиру пенсионерки и похитил магнитофон. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
В милицию с просьбой помочь вернуть украденное обратилась 80-летняя жительница Центрального района Минска. Она рассказала, что днем 29 октября неизвестный ей мужчина проник к ней в квартиру и похитил принадлежащий ей магнитофон. "Сотрудники уголовного розыска установили личность похитителя. Им оказался 64-летний житель столицы. По его словам, он взял магнитофон для того, чтобы послушать музыку. Он также пояснил, что собирался вернуть его, поскольку тот оказался нерабочим", - рассказали в ГУВД.
В отношении мужчины Центральным (г.Минска) РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.206 УК (грабеж).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4065 BYN
|2.398 BYN
|2.406 BYN
|USD
|2.1196 BYN
|2.117 BYN
|2.121 BYN
|RUB
|3.2308 BYN
|3.22 BYN
|3.229 BYN