29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин покупал наркотики за криптовалюту, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители на просп.Независимости задержали 34-летнего минчанина, который занимался продажей наркотических веществ "из рук в руки". "Он продавал наркотики определенному кругу людей, которые перечисляли ему деньги на банковскую карту. Белорусские рубли мужчина конвертировал в криптовалюту, за которую впоследствии приобретал крупные партии психотропов (закладки) для последующей перепродажи", - проинформировали в милиции.

Подозреваемого задержали вместе с покупателем в автомобиле во время очередной сделки. "При обыске у продавца было обнаружено и изъято чуть более 10 г порошка, у покупателя - 0,6 г. Вещество было направлено на исследование в центральный аппарат Государственного комитета судебных экспертиз. Специалисты установили, что изъятое порошкообразное вещество содержит в своем составе особо опасный психотроп - пара-метилэфедрон", - рассказали в ГУВД.

В отношении продавца возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией или без конфискации имущества. В отношении покупателя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК.-0-