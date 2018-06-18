Минчанин пользовался служебными полномочиями для хищения имущества ликвидируемых юрлиц

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное управление процессуального контроля Следственного комитета завершило расследование уголовного дела в отношении 37-летнего минчанина, ликвидатора нескольких субъектов хозяйствования, сообщили БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью СК.

Противоправную деятельность фигуранта выявили сотрудники УДФР КГК по Минску и Минской области. "В ходе расследования установлено, что обвиняемый принял от руководителей двух юридических лиц имущество, которое ему было вверено с целью распоряжения в интересах этих ликвидируемых организаций. Указанная собственность на общую сумму более Br100 тыс. была неправомерно присвоена фигурантом. В связи с необходимостью обоснования отсутствия вверенного ему имущества, мужчиной составлялись подложные договоры о его передаче на ответственное хранение третьим лицам", - проинформировали в Следственном комитете.

Кроме того, установлено, что обвиняемый, пользуясь своими полномочиями ликвидатора одного из юридических лиц, отдал указания своему подчиненному на заключение договора от имени этой организации с подконтрольным ему субъектом хозяйствования на аренду помещений. Экономической необходимости в этом не было. В дальнейшем часть денег от сдачи в аренду помещений получил фигурант.

Во время расследования получены сведения о причастности ликвидатора к хищениям с использованием служебных полномочий. Обвиняемый, осознавая недопустимость совершения не связанных с ликвидацией сделок, совершил хищение транспортных средств предприятия, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению. "В целях возмещения ущерба и процессуальных издержек на имущество обвиняемого наложен арест на сумму более Br200 тыс. Действия обвиняемого квалифицированы по признакам нескольких составов преступлений, среди которых "злоупотребление служебными полномочиями", "присвоение", "хищение путем злоупотребления служебными полномочиями", "служебный подлог". Вину в совершении преступлений фигурант не признал. Мера пресечения, примененная ранее к мужчине, останется неизменной – заключение под стражу", - добавили в Следственном комитете.

Уголовное дело прокурором направлено в суд.-0-