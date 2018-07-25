Минчанин приговорен к 1 году условно за незаконную ловлю рыбы в Чижовском водохранилище

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин приговорен к 1 году лишения свободы за незаконную ловлю рыбы в Чижовском водохранилище, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского городского суда.

Судом Ленинского района Минска мужчина признан виновным в добыче рыбы в запретное время и сроки, запрещенным орудием и способом, повлекшей причинение ущерба в крупном размере. Суд вынес постановление об условном неприменении к нему наказания в течение испытательного срока в 1 год. То есть назначенное наказание не будет приведено в исполнение, если в течение года осужденный не совершит новое преступление и будет выполнять возложенные на него судом обязанности.

С обвиняемого в доход государства будет взыскан причиненный ущерб в размере более Br5 тыс.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Минчанин вечером 2 мая в Чижовском водохранилище с использованием рыболовной сети длиной 50 м и забродного костюма добыл 24 особи леща. В момент преступления он был нетрезв, его задержали сотрудники отдела оперативного реагирования Госинспекции охраны растительного и животного мира. По выводам следствия, мужчина своими действиями нарушил требования Правил ведения рыбного хозяйства и рыболовства, которыми определяется перечень орудий и способов лова, разрешенных в использовании для любительского рыболовства. Кроме того, лов всех видов рыбы в рыболовных угодьях Минской области был запрещен с 1 апреля по 30 мая.-0-