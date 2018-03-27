27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин принес в милицию минометную мину, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Мужчина принес боеприпас времен Великой Отечественной войны в общественный пункт охраны правопорядка на ул.Герасименко. "Оказалось, что снаряд он нашел в Минском районе во время охоты. Зная о том, что в столице проходит акция "Арсенал", минчанин решил обратиться за помощью к своему участковому и сдать опасную находку. Участковый доложил об этом в оперативно-дежурную службу РУВД. Сотрудники райуправления вызвали группу разминирования. Не дожидаясь специалистов, милиционер оцепил здание и эвакуировал из него всех граждан. Убедившись в том, что люди находятся в безопасности, он оформил все необходимые документы и назначил проверку", - рассказали в милиции.

Группой разминирования мина времен войны от миномета 50 калибра была уничтожена.-0-