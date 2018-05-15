15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин пытался скрыться от уголовного преследования в Латвии, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Полоцкие пограничники 13 мая в районе д.Дубино Браславского района в непосредственной близости от границы задержали двух мужчин. Один из них - 30-летний житель Минска - находился в состоянии алкогольного опьянения. "Выяснилось, что мужчина находится под следствием за грабеж. Отбывать наказание за свое преступление он не хотел, поэтому решил скрыться в странах Евросоюза. Для этого нашел пособника из числа жителей приграничья, который отвел его к белорусско-латвийской границе", - рассказали в Госпогранкомитете.

Минчанину за покушение на незаконное пересечение границы назначен штраф в 10 базовых величин (1 БВ составляет Br24,5), мужчина передан милиции. В отношении 78-летнего жителя Браславского района решается вопрос о привлечении к административной ответственности за пособничество в незаконном пересечении госграницы. Ему грозит штраф до 100 базовых.-0-