26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин решил заняться продажей психотропов, чтобы погасить кредит на свадьбу. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Столичной милицией совместно с бойцами ОМОНа на ул. Одинцова были задержаны 25-летний и 24-летний жители столицы, которые работали в интернет-магазине и распространяли особо опасный психотроп с помощью закладок. "Порошок молодые люди забирали из тайника на территории России, затем привозили и продавали его в Минске. Как пояснил один из задержанных, он решил заняться продажей запрещенных веществ, чтобы рассчитаться с кредитом, который брал на свадьбу", - рассказали в ГУВД.

В момент задержания у молодых людей при себе были 12 свертков с психотропом и мобильные телефоны с информацией о закладках в Минске. "При осмотре квартиры одного из задержанных были изъяты еще 29 свертков с порошкообразным веществом, электронные весы, перчатки, изолента, упаковочные материалы. Также в оборудованных молодыми людьми тайниках в различных частях столицы было изъято более 120 г вещества", - проинформировали в милиции.

Согласно заключению экспертов, представленное на исследование порошкообразное вещество содержит в своем составе особо опасный психотроп альфа-PVP.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК Беларуси. Им грозит лишение свободы сроком до 15 лет.-0-